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AGENDA · Quiberon

Les mégalithes de Quiberon, un univers à découvrir Quiberon

mercredi 8 juillet 2026 · Quiberon

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Le Vivier
Ville
56170 Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Quiberon

Les mégalithes de Quiberon, un univers à découvrir

Le Vivier Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09

Visite guidée autour de quelques mégalithes de la côte sauvage jusqu’au cœur du village du Manémeur.
Une balade de 3 km pour découvrir la variété des constructions (stèles dressées, allée couverte, dolmen à couloir…), les techniques de construction, leurs rôles, la richesse du mobilier trouvé et leur préservation, sans oublier leur place dans le cadre de l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.
Seront évoqués également les croyances d’autrefois, les dernières connaissances actuelles ainsi que certaines théories. En résumé, un panorama sur le phénomène mégalithique et une approche de la vie au néolithique.

Balade sur sentiers sans difficultés, prévoir chaussures adaptées et vêtements selon météo
Non accessible aux PMR
Chiens admis en laisse sur le sentier côtier   .

Le Vivier Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 82 25 93 67 

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English :

L’événement Les mégalithes de Quiberon, un univers à découvrir Quiberon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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