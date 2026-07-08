Les mégalithes de Quiberon, un univers à découvrir Quiberon
mercredi 8 juillet 2026 · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Les mégalithes de Quiberon, un univers à découvrir
Le Vivier Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09
Visite guidée autour de quelques mégalithes de la côte sauvage jusqu’au cœur du village du Manémeur.
Une balade de 3 km pour découvrir la variété des constructions (stèles dressées, allée couverte, dolmen à couloir…), les techniques de construction, leurs rôles, la richesse du mobilier trouvé et leur préservation, sans oublier leur place dans le cadre de l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.
Seront évoqués également les croyances d’autrefois, les dernières connaissances actuelles ainsi que certaines théories. En résumé, un panorama sur le phénomène mégalithique et une approche de la vie au néolithique.
Balade sur sentiers sans difficultés, prévoir chaussures adaptées et vêtements selon météo
Non accessible aux PMR
Chiens admis en laisse sur le sentier côtier .
Le Vivier Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 82 25 93 67
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English :
L’événement Les mégalithes de Quiberon, un univers à découvrir Quiberon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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