Les mémoires à l’œuvre : pourquoi avons-nous encore besoin de lieux comme Mains d’Œuvres ?, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Les mémoires à l’œuvre : pourquoi avons-nous encore besoin de lieux comme Mains d’Œuvres ? Samedi 19 septembre, 19h30 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, Mains d’Œuvres ouvre ses portes pour une journée consacrée aux mémoires, aux récits et aux créations qui font vivre le lieu depuis 25 ans.

Installé dans l’ancien centre social des usines Valeo à Saint-Ouen-sur-Seine, Mains d’Œuvres est devenu un lieu singulier où se rencontrent artistes, habitant·es, pratiques amateurs, associations et publics. Son patrimoine ne réside pas seulement dans son architecture : il s’écrit chaque jour à travers les œuvres, les engagements, les expériences collectives et les histoires qui s’y croisent.

Cette journée propose d’explorer les différentes strates de cette mémoire vivante : du passé industriel aux pratiques artistiques contemporaines, des archives aux récits d’aujourd’hui, des souvenirs partagés aux imaginaires de demain.

19h45 – 20h45 | Pourquoi avons-nous encore besoin de lieux comme Mains d’Œuvres ?

Cour des Myrtilles, Mains d’Œuvres.

Rencontre entre Fazette Bordage, fondatrice de Mains d’Œuvres, et Mathieu Maisonneuve, directeur actuel, autour de l’histoire, des transformations et de l’avenir des lieux culturels indépendants.

À cette occasion, le Collectif Tout e(s)t n’importe quoi présentera l’auto-édition réalisée à partir de témoignages et des documents recueillis pour les 25 ans de Mains d’Œuvres.

Le même jour à Mains d’Œuvres, dans le cadre de « Les mémoires à l’œuvre » :

17h30 – 19h30 | Visite guidée du quartier et de Mains d’Œuvres

Gratuit sur inscription par mail à nina@mainsdoeuvres.org. Rendez-vous à 17h15 au 7 rue Myrtille Beer, Cour des Myrtilles, Mains d’Œuvres.

Avec Anouk Colombani, guide-conférencière. Une visite guidée du quartier et de Mains d’Œuvres pour remonter le fil des mémoires du lieu : de son passé industriel aux pratiques artistiques qui l’animent aujourd’hui.

21h | Performance de Sébastien Barrier

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Cour des Myrtilles, Mains d’Œuvres.

Bar & Restauration sur place.

Mains d’Œuvres 1 Rue Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, France Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0140112525 http://www.mainsdoeuvres.org [{« link »: « mailto:nina@mainsdoeuvres.org »}] Installé dans l’ancien Centre social et sportif des Usines Valéo, vestige d’une ère industrielle révolue et proche aux abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen, Mains d’Œuvres est un lieu dédié à l’imagination artistique et citoyenne. Là où l’on mangeait dans les années 1950, l’on danse aujourd’hui, là où l’on se réunissait, l’on expérimente, là où l’on jouait au basket-ball, l’on questionne le rapport public/artiste… M4 Porte de Clignancourt, M13 Garibaldi Bus 85

Conférence « Pourquoi avons-nous encore besoin de lieux comme Mains d’Œuvres ? »

©Mains d’Œuvres