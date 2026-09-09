Les Mémoires à l’œuvre : visite guidée de Mains d’Œuvres et de son quartier, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Les Mémoires à l’œuvre : visite guidée de Mains d’Œuvres et de son quartier Samedi 19 septembre, 17h30 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Mains d’Œuvres ouvre ses portes pour une journée consacrée aux mémoires, aux récits et aux créations qui font vivre le lieu depuis 25 ans.

Installé dans l’ancien centre social des usines Valeo à Saint-Ouen-sur-Seine, Mains d’Œuvres est devenu un lieu singulier où se rencontrent artistes, habitant·es, pratiques amateurs, associations et publics. Son patrimoine ne réside pas seulement dans son architecture : il s’écrit chaque jour à travers les œuvres, les engagements, les expériences collectives et les histoires qui s’y croisent.

Cette journée propose d’explorer les différentes strates de cette mémoire vivante : du passé industriel aux pratiques artistiques contemporaines, des archives aux récits d’aujourd’hui, des souvenirs partagés aux imaginaires de demain.

17h30 – 19h30 | Visite guidée du quartier et de Mains d’Œuvres

Rendez-vous à 17h15 au 7 rue Myrtille Beer, Cour des Myrtilles, Mains d’Œuvres.

Avec Anouk Colombani, guide-conférencière. Une visite guidée du quartier et de Mains d’Œuvres pour remonter le fil des mémoires du lieu : de son passé industriel aux pratiques artistiques qui l’animent aujourd’hui.

Poursuite de la soirée à Mains d’Œuvres :

19h45 – 20h45 | Pourquoi avons-nous encore besoin de lieux comme Mains d’Œuvres ?

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à 7 rue Myrtille Beer, Cour des Myrtilles, Mains d’Œuvres.

Rencontre entre Fazette Bordage, fondatrice de Mains d’Œuvres, et Mathieu Maisonneuve, directeur actuel, autour de l’histoire, des transformations et de l’avenir des lieux culturels indépendants.

À cette occasion, le Collectif Tout e(s)t n’importe quoi présentera l’auto-édition réalisée à partir de témoignages et des documents recueillis pour les 25 ans de Mains d’Œuvres.

21h | Performance de Sébastien Barrier

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Cour des Myrtilles, Mains d’Œuvres.

Bar & Restauration sur place.

Mains d’Œuvres 1 Rue Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, France Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0140112525 http://www.mainsdoeuvres.org [{« type »: « email », « value »: « nina@mainsdoeuvres.org »}] Installé dans l’ancien Centre social et sportif des Usines Valéo, vestige d’une ère industrielle révolue et proche aux abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen, Mains d’Œuvres est un lieu dédié à l’imagination artistique et citoyenne. Là où l’on mangeait dans les années 1950, l’on danse aujourd’hui, là où l’on se réunissait, l’on expérimente, là où l’on jouait au basket-ball, l’on questionne le rapport public/artiste… M4 Porte de Clignancourt, M13 Garibaldi Bus 85

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©Mains d’Œuvres