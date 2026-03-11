Les Mercredis au Musée Atelier Mon Métier, Mon Sac

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23 15:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Un atelier ludique pour découvrir l’équipement du soldat et préparer sa musette idéale au Musée du Matériel et de la Maintenance.

Le Musée du Matériel et de la Maintenance propose l’atelier enfant Mon métier, mon sac , une activité pour découvrir le paquetage du soldat. Les enfants apprendront quels objets composent l’équipement indispensable du militaire et à quoi ils servent au quotidien. À travers un atelier participatif, ils seront invités à réfléchir au contenu idéal d’une musette et à préparer leur propre sac. Organisé dans le cadre des Mercredis au musée, cet atelier permet d’aborder l’univers militaire de manière pédagogique et interactive. L’activité est gratuite, sur réservation, et se déroule de 14h à 15h30 au Musée du Matériel et de la Maintenance à Bourges. Informations et réservations par téléphone ou par mail. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 39 mailys.dreano–bagueste@intradef.gouv.fr

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English :

A fun workshop to discover the soldier?s equipment and prepare your ideal kit at the Museum of Equipment and Maintenance.

L’événement Les Mercredis au Musée Atelier Mon Métier, Mon Sac Bourges a été mis à jour le 2026-03-11 par OT BOURGES