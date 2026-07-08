Informations pratiques

Montfaucon

Les mercredis de Montfaucon

Place du marché Montfaucon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12

Tous les mercredis de 18h à 23h sur la place du marché, retrouvez toutes les associations de Montfaucon qui animent le village autour d'un bar et de différents foodtrucks (pas de food-truck le 5 août).

Du 8 juillet au 12 août.

Tous les mercredis de 18h à 23h sur la place du marché, retrouvez toutes les associations de Montfaucon qui animent le village autour d'un bar et de différents foodtrucks (pas de food-truck le 5 août).

Du 8 juillet au 12 août.

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Place du marché Montfaucon 46240 Lot Occitanie +33 6 41 08 92 98

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English :

Every Wednesday from 6 p.m. to 11 p.m. at the market square%E9, come meet all the Montfaucon associations that bring the village to life around a bar and various food trucks (no food trucks on August 5).

July 8 through August 12.

L’événement Les mercredis de Montfaucon Montfaucon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Labastide-Murat