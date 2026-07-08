Les mercredis de Montfaucon Montfaucon
mercredi 8 juillet 2026 · Montfaucon
Informations pratiques
Montfaucon
Les mercredis de Montfaucon
Place du marché Montfaucon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12
Tous les mercredis de 18h à 23h sur la place du marché, retrouvez toutes les associations de Montfaucon qui animent le village autour d'un bar et de différents foodtrucks (pas de food-truck le 5 août).
Du 8 juillet au 12 août.
Tous les mercredis de 18h à 23h sur la place du marché, retrouvez toutes les associations de Montfaucon qui animent le village autour d'un bar et de différents foodtrucks (pas de food-truck le 5 août).
Du 8 juillet au 12 août.
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Place du marché Montfaucon 46240 Lot Occitanie +33 6 41 08 92 98
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English :
Every Wednesday from 6 p.m. to 11 p.m. at the market square%E9, come meet all the Montfaucon associations that bring the village to life around a bar and various food trucks (no food trucks on August 5).
July 8 through August 12.
L’événement Les mercredis de Montfaucon Montfaucon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Labastide-Murat
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