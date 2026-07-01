Informations pratiques

Les Mercredis du Pôle » Costume Médiéval » Mercredi 30 septembre, 14h00 Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00

Mercredis 30 septembre 2026

Atelier : «Fabrique ton costume Médiéval»

Concevez votre propre costume médiéval en utilisant du papier et des matières colorées. Que vous souhaitiez devenir chevalier ou princesse, laissez libre cours à votre créativité.

Enfants 6 – 10 ans / Horaire : 14h – 16h

Inscription obligatoire au 04 66 56 42 30

GRATUIT

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 30 »}]

Les Mercredis du Pôle à l’heure de la Semaine Cévenole atelier enfant