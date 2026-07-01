Les Mercredis du Pôle « Crée ta broche Blason », Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Informations pratiques

Les Mercredis du Pôle « Crée ta broche Blason » Mercredi 30 septembre, 14h00 Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00

Mercredis 30 septembre 2026

Atelier : « Crée ta broche Blason »

Rejoins-nous pour créer ta propre broche blason en perles à repasser et représente fièrement ta caste avec cette création unique.

Enfants 6 – 10 ans / Horaire : 14h – 16h

Inscription obligatoire au 04 66 56 42 30

GRATUIT

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 30 »}]

Les Mercredis du Pôle à l’heure de la Semaine Cévenole atelier gratuit