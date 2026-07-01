UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Alès

Les Mercredis du Pôle  » Tambour « , Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

mercredi 30 septembre 2026 · Pôle culturel et scientifique de Rochebelle · Alès

Les Mercredis du Pôle  » Tambour « , Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle
Adresse
155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Les Mercredis du Pôle  » Tambour  » Mercredi 30 septembre, 14h00 Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00

Mercredis 30 septembre 2026

Atelier : « Fabrique ton Tambour »

Fabrique ton propre tambour comme les troubadours d’antan et repars avec un instrument digne des joyeux cortèges d’autrefois !
Enfants 8 ans et + / Horaire : 14h – 16h
Inscription obligatoire au 04 66 56 42 30
GRATUIT

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 30 »}]
Les Mercredis du Pôle à l’heure de la Semaine Cévenole atelier enfant

À voir aussi à Alès (Gard)