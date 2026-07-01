Les mercredis du Tacot salle des fêtes Ouroux-en-Morvan
mercredi 22 juillet 2026 · salle des fêtes · Ouroux-en-Morvan
Informations pratiques
Ouroux-en-Morvan
Les mercredis du Tacot
salle des fêtes Le bourg Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 22:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Les Mercredis du Tacot A partir de 19h à la salle des fêtes d’Ouroux en Morvan. Buvette, restauration, ambiance musicale Association Les chemins d’Ouroux
Assiette de charcuterie, de fromage. salade composée, végé, plateau complett, escargots, frites, crêpes, buvette .
salle des fêtes Le bourg Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 40 21 13 chemindouroux@gmail.com
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English : Les mercredis du Tacot
L’événement Les mercredis du Tacot Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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