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AGENDA · Ouroux-en-Morvan

Les mercredis du Tacot salle des fêtes Ouroux-en-Morvan

mercredi 22 juillet 2026 · salle des fêtes · Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
salle des fêtes
Adresse
Le bourg
Ville
58230 Ouroux-en-Morvan
Département
Nièvre
Tarif

Ouroux-en-Morvan

Les mercredis du Tacot

salle des fêtes Le bourg Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Les Mercredis du Tacot A partir de 19h à la salle des fêtes d’Ouroux en Morvan. Buvette, restauration, ambiance musicale Association Les chemins d’Ouroux
Assiette de charcuterie, de fromage. salade composée, végé, plateau complett, escargots, frites, crêpes, buvette   .

salle des fêtes Le bourg Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 40 21 13  chemindouroux@gmail.com

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English : Les mercredis du Tacot

L’événement Les mercredis du Tacot Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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