Les mercredis du Tacot salle des fêtes Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Ouroux-en-Morvan

Les mercredis du Tacot

salle des fêtes Le bourg Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Les Mercredis du Tacot A partir de 19h à la salle des fêtes d’Ouroux en Morvan. Buvette, restauration, ambiance musicale Association Les chemins d’Ouroux

Assiette de charcuterie, de fromage. salade composée, végé, plateau complett, escargots, frites, crêpes, buvette .

salle des fêtes Le bourg Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 40 21 13 chemindouroux@gmail.com

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English : Les mercredis du Tacot

L’événement Les mercredis du Tacot Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs