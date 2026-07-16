Les messagers de l’intime, Boulangerie Aux 3 chocolats, Béthune, Béthune

Informations pratiques

Les messagers de l’intime Lundi 27 juillet, 09h30 Boulangerie Aux 3 chocolats, Béthune Pas-de-Calais

DMT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T09:30:00+02:00 – 2026-07-27T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-27T09:30:00+02:00 – 2026-07-27T12:30:00+02:00

Au détour du comptoir de cette boulangerie, une rencontre insolite vous attend : Ragueneau, le boulanger-rôtisseur poète de Cyrano de Bergerac ! L’homme à qui le goût inspire des vers est là pour découvrir les poèmes qui se forment dans l’esprit des clients lorsqu’ils goûtent ses pâtisseries.

La machine à écrire qui l’accompagne, elle, extrait ces poèmes qui se sont formés chez les goûteurs.

Que pensez-vous que vous penserez, quand vous goûterez ?

Boulangerie Aux 3 chocolats, Béthune 5 Bd Victor Hugo, 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Impromptu Poetico-théâral technologique et interactif