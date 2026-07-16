Saveurs en Équilibre : Le Miel fait pencher la Balance, Musee du pesage, Béthune

Informations pratiques

Saveurs en Équilibre : Le Miel fait pencher la Balance 10 et 11 octobre Musee du pesage Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:30:00+02:00

Le Miel au Gramme Près : Secrets de Chefs et de Butineuses

À l’occasion de l’Api’week et en écho au thème « Peser pour cuisiner » du Musée du Pesage, venez découvrir un univers où la nature et la gastronomie se rejoignent autour de la précision.

Baptiste Rousseau, apiculteur passionné, vous invite à comprendre comment, dans la ruche comme derrière les fourneaux, tout est une affaire de dosage millimétré. Une rencontre exclusive pour voir le miel sous un tout nouveau jour.

Au programme :

La précision de la ruche : Découvrez la vie fascinante des abeilles. De la charge de nectar transportée par une seule butineuse à la gestion des réserves pour l’hiver, une colonie fonctionne comme une véritable balance de précision.

L’alchimie du miel en cuisine : Le miel a un pouvoir sucrant et une humidité bien spécifiques. Apprenez les règles de dosage pour remplacer le sucre blanc, équilibrer vos plats et réussir vos accords sucrés-salés à coup sûr.

Dégustation sensorielle guidée : Initiez-vous à la richesse de nos terroirs. Une découverte pas-à-pas pour comprendre comment la texture, la densité et les arômes d’un miel (forêt, tilleul…) influencent vos papilles.

Musee du pesage 7 avenue de Paris Bethune 62400 Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France

En cuisine comme dans la ruche, tout est une question d’équilibre ! À l’occasion du thème « Peser pour cuisiner »,Baptiste Rousseau Apiculteur , vous invite à tester vos sens et découvrir l’apiculture.