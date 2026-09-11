Les Métamorphoses du Grand Palais, Le Grand Palais, Paris

Informations pratiques

Les Métamorphoses du Grand Palais 19 et 20 septembre Le Grand Palais Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

Chantier hors norme, bâtiment emblématique, aventures humaines : le réalisateur Stefan Cornic a suivi caméra à l’épaule les grandes étapes de la restauration du Grand Palais. Confortablement installé dans le grand auditorium, vous assistez à cette incroyable entreprise.

En première partie « L’histoire du Grand Palais pour les grands et les petits ! » (3’)

Durée de la projection 1h

Le Grand Palais 7 avenue Winston Churchill, 75008 Paris, France Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France 0140134800 https://www.grandpalais.fr Cet édifice a été construit pour l’exposition universelle de 1900, vouée à la célébration de l’art, et était destiné dès l’origine à abriter les salons. La construction fut confiée à plusieurs architectes (Deglane pour le bâtiment principal ; Louvet pour la construction intermédiaire ; Thomas pour l’édifice parallèle au bâtiment principal ; Girault comme coordinateur de l’ensemble). Style néo-Louis 14 avec quelques références à l’art du XVIIIe siècle. Influence de l’art nouveau. Parements des façades en pierre de taille ; charpente de la nef en métal et en verre ; béton armé. Décor dû à divers artistes (Récipon pour les deux quadriges ; conception de la frise en mosaïque par Louis-Edouard Fournier et exécution par Guibert-Martin). Le bâtiment sert d’hôpital militaire durant la première guerre mondiale. Désaffecté pendant la période 1950-1960. A partir de 1965, aménagement des Galeries Nationales. L’ensemble comprend : la grande nef, les galeries nationales et le palais de la Découverte. Métro : lignes 1, 9, 13 / Stations : Franklin D. Roosevelt, Champs-Elysées – Clemenceau RER : ligne C / Station : Invalides Bus : lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93

Projection

©Stefan Cornic