AGENDA · La Grand-Combe
Les métiers anciens à l’honneur, Maison des métiers anciens, La Grand-Combe
samedi 19 septembre 2026 · Maison des métiers anciens · La Grand-Combe
Informations pratiques
Les métiers anciens à l’honneur 19 et 20 septembre Maison des métiers anciens Gard
3 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Maison des métiers anciens 45 Rue des Poilus, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « noelle.alberola@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 82 47 57 »}]
Proposé par la Maison des métiers anciens. Animations et démonstrations.
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