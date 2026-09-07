Les métiers anciens à l’honneur, Maison des métiers anciens, La Grand-Combe

samedi 19 septembre 2026 · Maison des métiers anciens · La Grand-Combe

Informations pratiques

Les métiers anciens à l’honneur 19 et 20 septembre Maison des métiers anciens Gard

3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Maison des métiers anciens 45 Rue des Poilus, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « noelle.alberola@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 82 47 57 »}]

Proposé par la Maison des métiers anciens. Animations et démonstrations.