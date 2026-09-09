AGENDA · La Grand-Combe
Médico bus, Square Mendès, La Grand-Combe
mercredi 9 septembre 2026 · Square Mendès · La Grand-Combe
Informations pratiques
Médico bus Mercredi 9 septembre, 09h00 Square Mendès Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T09:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T09:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:00:00+02:00
Organisées par l’association France Rein Occitanie Gard Lozère.
Prise de rendez-vous au 03 10 45 63 65.
Square Mendès 6 square Mendès France, La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie
Dépistage du cancer de la peau.
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