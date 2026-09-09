Médico bus, Square Mendès, La Grand-Combe

Informations pratiques

Médico bus Mercredi 9 septembre, 09h00 Square Mendès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T09:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T09:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:00:00+02:00

Organisées par l’association France Rein Occitanie Gard Lozère.

Prise de rendez-vous au 03 10 45 63 65.

Square Mendès 6 square Mendès France, La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie

Dépistage du cancer de la peau.