Les midi-concerts à la mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS

Les midi-concerts à la mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS

Les midi-concerts à la mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS jeudi 4 juin 2026.

Programme à venir

Concert à la mairie du 8e par les élèves de la classe de musique de chambre de Pascal Proust
Le jeudi 04 juin 2026
de 13h00 à 13h45
gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T16:00:00+02:00
fin : 2026-06-04T16:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T13:00:00+02:00_2026-06-04T13:45:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne  75008 PARIS
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