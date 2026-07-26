AGENDA · PARIS
Les midi-concerts à la mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS
jeudi 26 novembre 2026 · Mairie du 8e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
Classe de
musique de guitare de Jérémy Jouve
Concert à la mairie du 8e par les élèves de la classe guitare de Jérémy Jouve
Le jeudi 26 novembre 2026
de 13h00 à 13h45
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-26T14:00:00+01:00
fin : 2026-11-26T14:45:00+01:00
Date(s) : 2026-11-26T13:00:00+02:00_2026-11-26T13:45:00+02:00
Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS
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