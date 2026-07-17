Les Midis d’Europa Expérience, Europa Expérience, Paris

Informations pratiques

Les Midis d’Europa Expérience 15 septembre 2026 – 23 février 2027, certains mardis Europa Expérience

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T12:30:00+02:00 – 2026-09-15T13:30:00+02:00

Fin : 2027-02-23T12:30:00+01:00 – 2027-02-23T13:30:00+01:00

Rendez-vous pour celles et ceux qui veulent comprendre, débattre et agir dans un monde en pleine mutation.

Un mardi par mois de 12h30 à 13h30, au cœur de Paris, échangez avec des experts, posez vos questions et décryptez l’actualité européenne.

Détail des thèmes à retrouver sur le site à l’approche de la date ici : Voir la liste de nos prochains évènements.

Europa Expérience 28 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS Paris 75008 Quartier de la Madeleine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://paris.booking.europarl.europa.eu/ »}] [{« link »: « https://paris.europarl.europa.eu/fr#events-europa-experience »}]

La mi-temps européenne pour les jeunes !