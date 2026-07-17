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Les Midis d’Europa Expérience, Europa Expérience, Paris

mardi 15 septembre 2026 · Europa Expérience · Paris

Les Midis d’Europa Expérience, Europa Expérience, Paris

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 23 février 2027
Lieu
Europa Expérience
Adresse
28 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS
Ville
75008 Paris
Tarif
Sur réservation

Les Midis d’Europa Expérience 15 septembre 2026 – 23 février 2027, certains mardis Europa Expérience

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T12:30:00+02:00 – 2026-09-15T13:30:00+02:00
Fin : 2027-02-23T12:30:00+01:00 – 2027-02-23T13:30:00+01:00

Rendez-vous pour celles et ceux qui veulent comprendre, débattre et agir dans un monde en pleine mutation.
Un mardi par mois de 12h30 à 13h30, au cœur de Paris, échangez avec des experts, posez vos questions et décryptez l’actualité européenne.
Détail des thèmes à retrouver sur le site à l’approche de la date ici : Voir la liste de nos prochains évènements.

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