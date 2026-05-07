Les midis du conservatoire : L’Opérette fête le retour de la Belle Hélène Mairie du 11e arrondissement PARIS

Offenbach est le roi de l’opérette et de l’opéra bouffe. Il a écrit pas moins de 100 opérettes, La Belle Hélène en fait partie !

Présentée en version concert par l’atelier Opérette du conservatoire Charles Munch dirigé et accompagnée au piano par Margaret FAZOLINE.

Venez découvrir la Belle Hélène d’Offenbach en version concert à la Mairie du XIe arrondissement de Paris !

Le mercredi 13 mai 2026

de 12h30 à 13h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T15:30:00+02:00

fin : 2026-05-13T16:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T12:30:00+02:00_2026-05-13T13:30:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

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