Les midis du conservatoire : L’Opérette fête le retour de la Belle Hélène Mairie du 11e arrondissement PARIS
Les midis du conservatoire : L’Opérette fête le retour de la Belle Hélène Mairie du 11e arrondissement PARIS mercredi 13 mai 2026.
Offenbach est le roi de l’opérette et de l’opéra bouffe. Il a écrit pas moins de 100 opérettes, La Belle Hélène en fait partie !
Présentée en version concert par l’atelier Opérette du conservatoire Charles Munch dirigé et accompagnée au piano par Margaret FAZOLINE.
Venez découvrir la Belle Hélène d’Offenbach en version concert à la Mairie du XIe arrondissement de Paris !
Le mercredi 13 mai 2026
de 12h30 à 13h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T15:30:00+02:00
fin : 2026-05-13T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T12:30:00+02:00_2026-05-13T13:30:00+02:00
Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS
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