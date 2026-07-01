Les Mini Kids au Frac-Arto FRAC Limoges
samedi 25 juillet 2026 · FRAC · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Les Mini Kids au Frac-Arto
FRAC 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le Frac-Arto ouvre grand ses portes aux enfants de 4 à 6 ans ! Accompagnés d’une médiatrice, les enfants et leurs parents découvrent l’exposition à travers des histoires, des jeux et de petits ateliers, le temps d’une matinée ludique et créative. Une occasion de partager un moment de découverte, d’éveil artistique et d’expérimentation en famille.
Réservation par mail ou par téléphone. durée 30 à 45 min .
FRAC 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 14 09 00 reservation@fracarto.fr
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English : Les Mini Kids au Frac-Arto
L’événement Les Mini Kids au Frac-Arto Limoges a été mis à jour le 2026-07-08 par Terres de Limousin
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