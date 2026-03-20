– – – – -Les Moires- – – – Défilé de Mode de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs Bibliothèque François Villon Paris

« Les Moires »

Une évocation poétique des trois divinités grecques qui veillent sur le fil de nos existences : Clotho, Lachésis et Atropos, gardiennes du destin.

Imaginée comme une déambulation sensible au milieu des livres et des récits, cette expérience invite la public à se laisser guider par les silhouettes.

A la suite du défilé, un échange avec les élèves de l’ENSAD permettra d’entrevoir les coulisses de la création d’un vêtement pour nous faire nous faire découvrir comment une idée devient forme, texture et mouvement.

Les étudiant·e·s en design vêtement de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris vous donnent rendez-vous pour un défilé de mode inédit au cœur de la bibliothèque, où ils et elles dévoileront leurs audacieuses créations.

Le samedi 13 juin 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430



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