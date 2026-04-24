Les Monuments oubliés de Vienne, Salle du patrimoine, Vienne

Les Monuments oubliés de Vienne Dimanche 14 juin, 14h30 Salle du patrimoine Isère

Réservation obligatoire , le lieux du rendez-vous vous sera communiqué à votre inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Ils étaient dix… Dissimulés sur les façades, dix monuments attendent d’être redécouverts à vos yeux.

Avec votre guide-conférencier, observez et enquêtez pour retrouver l’empreinte de ces dix édifices disparus. Une véritable initiation à l’archéologie du bâti !

Salle du patrimoine 1 place du Jeu de Paume Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 78 31 54 [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 78 31 54 »}] Salle du patrimoine Centre d’Interprétation de l’Architecture et du patrimoine .

Au travers de cartes, maquettes et dispositifs numériques, cet espace vous invite à comprendre la construction de la ville, de la préhistoire à nos jours, et vous donne les clés pour saisir les différentes strates qui la composent. André-le-Bas. Parking Centre ancien

Arrêt Jeu de Paume

Ils étaient dix… Dissimulés sur les façades, dix monuments attendent d’être redécouverts à vos yeux.

©Animation du patrimoine Vienne