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Les Monuments oubliés de Vienne, Salle du patrimoine, Vienne

Les Monuments oubliés de Vienne, Salle du patrimoine, Vienne

Les Monuments oubliés de Vienne, Salle du patrimoine, Vienne dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Salle du patrimoine

Adresse : 1 place du Jeu de Paume

Ville : 38200 Vienne

Département : Isère

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : Réservation obligatoire , le lieux du rendez-vous vous sera communiqué à votre inscription.

Les Monuments oubliés de Vienne Dimanche 14 juin, 14h30 Salle du patrimoine Isère

Réservation obligatoire , le lieux du rendez-vous vous sera communiqué à votre inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Ils étaient dix… Dissimulés sur les façades, dix monuments attendent d’être redécouverts à vos yeux.
Avec votre guide-conférencier, observez et enquêtez pour retrouver l’empreinte de ces dix édifices disparus. Une véritable initiation à l’archéologie du bâti !

Salle du patrimoine 1 place du Jeu de Paume Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 78 31 54 [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 78 31 54 »}] Salle du patrimoine Centre d’Interprétation de l’Architecture et du patrimoine .
Au travers de cartes, maquettes et dispositifs numériques, cet espace vous invite à comprendre la construction de la ville, de la préhistoire à nos jours, et vous donne les clés pour saisir les différentes strates qui la composent. André-le-Bas. Parking Centre ancien
Arrêt Jeu de Paume
Ils étaient dix… Dissimulés sur les façades, dix monuments attendent d’être redécouverts à vos yeux.

©Animation du patrimoine Vienne

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