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Les mots en fête ! Square Dominique Bernard PARIS

Les mots en fête ! Square Dominique Bernard PARIS

Les mots en fête ! Square Dominique Bernard PARIS dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Square Dominique Bernard
Adresse
1 boulevard Jules-Ferry
Ville
75011 PARIS
Département
Paris
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026

Partageons l’amour des mots et des histoires avec les conteur.es, liseur.es, slameur.es, poètes.ses, comédien.es et musicien.es ! Dans une ambiance estivale, les artistes entraîneront le public dans leurs chansons, palabres, joutes verbales, jeux de mots et de voix.

Les mots en fête : poésie, conte, théâtre, slam, lecture, musique, chansons, pour tout public
Le dimanche 05 juillet 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T16:30:00+02:00

Square Dominique Bernard 1 boulevard Jules-Ferry  75011 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/kiosques-en-fete-13390 lescampoete@gmail.com


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