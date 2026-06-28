Les mots en fête ! Square Dominique Bernard PARIS

Partageons l’amour des mots et des histoires avec les conteur.es, liseur.es, slameur.es, poètes.ses, comédien.es et musicien.es ! Dans une ambiance estivale, les artistes entraîneront le public dans leurs chansons, palabres, joutes verbales, jeux de mots et de voix.

Les mots en fête : poésie, conte, théâtre, slam, lecture, musique, chansons, pour tout public

Le dimanche 05 juillet 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T16:30:00+02:00

Square Dominique Bernard 1 boulevard Jules-Ferry 75011 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/kiosques-en-fete-13390 lescampoete@gmail.com



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