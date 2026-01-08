Les Musicales en Barrois

Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

Musicales en Barrois présente la 10ème édition du festival de musiques baroques Musicales en Barrois.

Un anniversaire en beauté, émotion, voyage et fantaisie … en 9 concerts ! en 9 lieux !

Musiques et musiciens sans frontières de la Renaissance à nos jours…Europe, Balkans, Moyen-Orient, Amérique du Sud …

– Bach et l’Italie, de l’ombre à la lumière Enthéos et Choeur Montéclair

– Les Variations Goldberg Quatuor Ardeo

– La Flûte Enchantée, un opéra promenade Aurore Bücher et Virêvolte

– Viaje a España Gabriel Rignol et La Nébuleuse

– De Bach à Piazzolla Barocco Tango Trio

– Duo Compagnie Le Pays de ma tête

– Les Muses Baroques

– Invictae Lila Hajosi et Irini,

– ¡ Viva la Gracia ! Mariana Delgadillo Espinoza et Alkymia,Tout public

.

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est patrimoinesenbarrois@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musicales en Barrois presents the 10th edition of the baroque music festival Musicales en Barrois.

An anniversary of beauty, emotion, travel and fantasy? in 9 concerts! in 9 venues!

Musics and musicians without borders, from the Renaissance to the present day?Europe, the Balkans, the Middle East, South America?

– Bach and Italy, from shadow to light Enthéos and Choeur Montéclair

– The Goldberg Variations Quatuor Ardeo

– The Magic Flute, an opera promenade Aurore Bücher and Virêvolte

– Viaje a España Gabriel Rignol and La Nébuleuse

– From Bach to Piazzolla Barocco Tango Trio

– Duo Compagnie Le Pays de ma tête

– Les Muses Baroques

– Invictae Lila Hajosi and Irini,

– ¡ Viva la Gracia ! Mariana Delgadillo Espinoza and Alkymia,

L’événement Les Musicales en Barrois Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-01-06 par OT SUD MEUSE