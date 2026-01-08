Les Musicales en Barrois Bar-le-Duc
Les Musicales en Barrois Bar-le-Duc vendredi 22 mai 2026.
Les Musicales en Barrois
Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – –
Date :
Début : Vendredi 2026-05-22
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-22
Musicales en Barrois présente la 10ème édition du festival de musiques baroques Musicales en Barrois.
Un anniversaire en beauté, émotion, voyage et fantaisie … en 9 concerts ! en 9 lieux !
Musiques et musiciens sans frontières de la Renaissance à nos jours…Europe, Balkans, Moyen-Orient, Amérique du Sud …
– Bach et l’Italie, de l’ombre à la lumière Enthéos et Choeur Montéclair
– Les Variations Goldberg Quatuor Ardeo
– La Flûte Enchantée, un opéra promenade Aurore Bücher et Virêvolte
– Viaje a España Gabriel Rignol et La Nébuleuse
– De Bach à Piazzolla Barocco Tango Trio
– Duo Compagnie Le Pays de ma tête
– Les Muses Baroques
– Invictae Lila Hajosi et Irini,
– ¡ Viva la Gracia ! Mariana Delgadillo Espinoza et Alkymia,Tout public
.
Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est patrimoinesenbarrois@orange.fr
