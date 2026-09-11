Les Mystères des matériaux, École Nationale Supérieure de Géologie, Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Les Mystères des matériaux Samedi 19 septembre, 10h00 École Nationale Supérieure de Géologie Meurthe-et-Moselle

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Entrez dans le musée de l’École de Géologie, un véritable sanctuaire de la terre où l’histoire de notre planète prend vie. Explorez les mystères fascinants des matériaux, des roches et des fossiles, qui sont autant de témoins silencieux d’époques révolues. Découvrez comment ces vestiges, sculptés par le temps et les forces de la nature, racontent l’évolution de la Terre et les transformations qu’elle a subies au fil des millénaires. Laissez-vous émerveiller et plongez dans un voyage à travers le temps qui éveillera votre curiosité et nourrira votre passion pour la géologie !

École Nationale Supérieure de Géologie Rue du Doyen Marcel-Roubault 54500 Vandœuvre Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Brabois Meurthe-et-Moselle Grand Est

Entrez dans le musée de l’École de Géologie, un véritable sanctuaire de la terre où l’histoire de notre planète prend vie. Explorez les mystères fascinants des matériaux, des roches et des fossiles,…

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