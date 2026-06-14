Les nocturnes reviennent au musée de Montmartre ! Musée de Montmartre Paris mercredi 1 juillet 2026.

De la fin de la journée jusqu’à la tombée de la nuit, cette formule estivale vous invite à :

Découvrir l’exposition temporaire « Adya & Otto van Rees. Au cœur des avant-gardes » ;

Flâner dans les collections permanentes dédiées à l’histoire du quartier et à ses artistes légendaires ;

Profiter de la terrasse du café et de sa carte estivale ainsi que de jeux en bois dans les célèbres jardins Renoir pour une atmosphère « Garden Party » !

Pour profiter de la soirée, le musée s’adapte à vos envies de détente. Le Café Renoir restera ouvert jusqu’à 21h30, vous permettant de déguster une boisson fraîche et une planche de charcuterie, fromage ou tartinades dans une atmosphère chaleureuse.

Que vous veniez en famille, entre amis ou à deux, les nocturnes sont l’opportunité idéale de partager un moment de vie culturelle dans une ambiance conviviale et décontractée.

Cet été s’annonce festif au musée de Montmartre : tous les mercredis de juillet et août, nos horaires se prolongent jusqu’à 22h ! Une expérience unique au cœur de l’histoire de Montmartre, sous les lumières dorées du crépuscule.

Du mercredi 01 juillet 2026 au mercredi 26 août 2026 :

payant

Réservez sur notre billetterie un billet « visite libre » (incluant l’exposition temporaire et les collections permanentes) le mercredi de votre choix.

Possibilité de prendre un billet sur place, sous réserve des places disponibles.

Les entrées jardins sont disponibles sur place uniquement.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-27T01:59:59+02:00

Date(s) :

Musée de Montmartre 12, rue Cortot 75018 Paris

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