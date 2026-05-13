Les Nocturnes Sainte-Victoire au Pavillon de Vendôme Jardins du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Les Nocturnes Sainte-Victoire au Pavillon de Vendôme

Jeudi 25 juin 2026 de 20h30 à 23h. Jardins du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:30:00

fin : 2026-06-25 23:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Les Nocturnes Sainte-Victoire vous proposent un buffet gourmand, accompagné d’un verre de vin dans les jardins du Pavillon de Vendôme. Après quoi, le quintet Habanita vous emmène à Cuba avec un concert mêlant musique latino-américaine, jazz et bossa-nova.

Véritable invitation au voyage, le quintet Habanita propose un répertoire haut en couleurs, revisité par Laura Ramirez, chanteuse née à La Havane dont la voix envoûtante insuffle à chaque note, à chaque souffle la chaleur des Caraïbes au rythme de la salsa. Puisant dans la musique latino-américaine, la bossa-nova et le jazz, nos cinq musiciens promettent un véritable feu d’artifice sonore pour illuminer le fronton majestueux du Pavillon de Vendôme. Une douce soirée estivale à découvrir d’urgence !



Laura Ramirez Martinez chant et percussions

Arthur Champy batterie et choeurs

Hugo Mezzasalma piano

Renaud Gensane trompette

Nicolas Luchi basse. .

Jardins du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 68 31 60 les.nocturnes.sainte.victoire@gmail.com

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English :

Les Nocturnes Sainte-Victoire offers a gourmet buffet accompanied by a glass of wine in the gardens of the Pavillon de Vendôme. Afterwards, the Habanita quintet will take you to Cuba with a concert combining Latin-American music, jazz and bossa nova.

L’événement Les Nocturnes Sainte-Victoire au Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence