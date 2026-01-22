Les Nuits d’Aix Aix-en-Provence

Les Nuits d’Aix

Du 06/07 au 23/08/2026 du lundi au samedi de 18h à 23h. Le dimanche de 11h à 21h.

Sauf les 14 et 31 juillet. Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Les Nuits d’Aix animeront le centre-ville sur le Cours Mirabeau.

Aix-en-Provence reçoit son traditionnel marché de nuit. Durant une saison où il fait bon se promener dans la fraîcheur du soir, le cours Mirabeau accueille une multitude d’artisans et de commerçants venus proposer aux Aixois et aux touristes des produits, souvent issus du terroir local.



Venez flâner entre les étals tous les soirs de juillet et d’août pour une balade au cœur de l’été. .

Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les Nuits d’Aix brings the city center to life on the Cours Mirabeau

