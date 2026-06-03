Les Nuits des Forêts au Jardin d’agronomie tropicale de Paris Jardin d’agronomie tropicale de Paris – René Dumont Paris

La sixième édition du festival des Nuits des Forêts se déroulera dans plus de 250 forêts en France et dans le monde, du 5 au 21 juin 2026 avec pour thématique « À l’écoute des Vivants ».

À cette occasion, la Cité du développement durable proposera une programmation d’événements et d’animations ouverts à toutes et tous, permettant de découvrir sous un angle inédit le Jardin d’agronomie tropicale de Paris René-Dumont, son patrimoine végétal et architectural méconnu, ainsi que les liens qu’il entretient avec les enjeux forestiers, climatiques et écologiques contemporains.

La programmation a été pensée comme une immersion sensible et collective pour explorer nos liens avec les écosystèmes forestiers en milieu urbain. Observations nocturnes de la biodiversité, expositions, veillée participative « Au coin du Bois », projections ou encore représentations de danse sont prévues tout au long du festival pour se reconnecter aux forêts et à celles et ceux qui les habitent.

Le temps fort de cette édition est organisé avec COAL, association de référence pour l’art et l’écologie, en clôture du festival les 20 et 21 juin. Yoga géant, concert au casque, ateliers participatifs, expériences nocturnes, spectacles et découvertes naturalistes : ce programme pluriel invitera à ralentir, écouter et renouer avec les multiples voix de la forêt.

Retrouvez le programme détaillé et en ligne : Edition 2026 – Nuits des Forêts

Les Nuits des Forêts du 5 au 21 juin 2026 : le Jardin d’agronomie tropicale à l’écoute des vivants.

Du vendredi 05 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:59:59+02:00

Date(s) :

Jardin d’agronomie tropicale de Paris – René Dumont 45, bis avenue de la Belle Gabrielle 75012 A proximité immédiate du RER A « Nogent-sur-Marne »Paris

https://nuitsdesforets.com/edition-2026/les-nuits-des-forets-au-jardin-dagronomie-tropicale/ contact@cite-developpement-durable.org https://www.facebook.com/CiteduDeveloppementDurable https://www.facebook.com/CiteduDeveloppementDurable



Afficher la carte du lieu Jardin d’agronomie tropicale de Paris – René Dumont et trouvez le meilleur itinéraire

