Spectacles contés pour enfants La Vagabonde paris
Spectacles contés pour enfants La Vagabonde paris mercredi 3 juin 2026.
LES ENFANTINES – Un temps du conte dédié au Jeune Public.
Mercredi 3 juin 2026 – à La Vagabonde – Avec Laetitia Bloud
– 14H00 Reveries (pour les enfants de plus de 6 ans)
– 15H15 Hop-la ! Qui est la ? (Pour les enfants de 3 à 6 ans)
Prix : 10€ place adulte, 8€ place enfant (+0,99€ Weezevent).
Possibilité de représentation supplémentaire pour des groupes scolaires (à la demande et sur devis, nous écrire à contact@lavagabonde.eu).
https://widget.weezevent.com/ticket/43074173-9f92-445b-84c5-25ed390253b2?locale=fr-FR
La Vagabonde – 122 rue de Bagnolet, Paris 20e
Spectacles contés pour le jeune public le mercredi à La Vagabonde (20e).
Le mercredi 03 juin 2026
de 14h00 à 17h00
payant
Tarif adulte 10,99 €
Tarif enfant 8,99 €
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T14:00:00+02:00_2026-06-03T17:00:00+02:00
La Vagabonde 122 rue de bagnolet 75020 paris
https://www.lavagabonde.eu +33660677257 contact@lavagabonde.eu https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris
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