Les Nuits des forêts au Parc National de Saint Cloud Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud
Les Nuits des forêts au Parc National de Saint Cloud Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud mercredi 17 juin 2026.
Situé à l’Ouest de Paris en bordure de Seine, le domaine national de Saint-Cloud s’étend sur 460 hectares et bénéficie d’un cadre exceptionnel. Découvrez le programme !
Mercredi 17 juin
Contes de la forêt, à 15h. Durée : 1h
Christine Lapsca, conteuse vous invite à la suivre dans les bosquets du domaine pour écouter des contes autour des arbres et des animaux de la forêt. Sur inscription
Visite guidée à la découverte des carrés forestier, à 17h30. Durée : 1h30
Retrouvez le technicien forestier et la chargée de mission environnement du domaine national de Saint-Cloud pour une promenade dans les carrés boisés, afin de découvrir la restauration et la gestion du patrimoine forestier. Sur inscription
>>> MERCREDI 17 JUIN – Visites pédagogiques et contes – sur inscription
Samedi 20 juin
A la découverte des oiseaux
Venez vous promener dans le domaine avec un guide, qui vous apprendra le vocabulaire pour décrire les oiseaux et vous aidera à les reconnaître. Pic vert, mésange charbonnière, geai des chênes n’auront bientôt plus de secrets pour vous ! Apportez vos jumelles pour mieux les apercevoir. Vous pourrez également fabriquer votre oiseau à décorer.
15h : Découverte et observation des oiseaux. Durée 1h. Sur inscription
16h : Atelier création autour des oiseaux. Durée 1h. Sur inscription
>>> SAMEDI 20 JUIN– A la découverte des oiseaux – sur inscription
Pour sa 1ère participation aux « Nuits des Forêts », le domaine national de Saint-Cloud a mis des contes, des ateliers et des visites au programme !
Du mercredi 17 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :
mercredi, samedi
de 15h00 à 18h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T15:00:00+02:00_2026-06-17T18:30:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T18:30:00+02:00
Domaine national de Saint-Cloud 1 Avenue de la Grille d’Honneur, 92210 Saint-Cloud
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