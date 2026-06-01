Lourdes

Les nuits des forêts

au niveau des bassins LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Château fort Musée pyrénéen, en lien avec le service Transition écologique de la Ville de Lourdes, participe pour la première année au festival Les Nuits des forêts et vous convie à prendre part gratuitement à une programmation éclectique, environnementale et artistique destinée aux petits comme aux grands, pour (re)découvrir le bois

de Lourdes.

Venez partager un temps de détente au cours d’une balade menée par un conteur et musicien, un temps de respiration avec une séance de yoga et un temps de rencontre artistique et scientifique autour des enjeux environnementaux de la forêt.

Au programme de l’après-midi

– 16 h 17 h 30 Balade musicale et contée. Laissez-vous guider dans le sentier du Castet-Bern par Benjamin Bouyssou, musicien et conteur. Un temps suspendu au plus près de la

nature pour découvrir autrement ce milieu forestier vivant et ses légendes.

Pour tous les publics. Prévoir des chaussures de marche. Temps de marche 40 minutes.

– 17 h 18 h Yoga Nature. Découvrez la pratique du yoga de l’énergie, doux et progressif, accessible à tous. Un moyen différent d’être en immersion dans l’environnement naturel

de la forêt, tout en rencontrant et en s’inspirant de l’installation artistique de Lorène Roustin intitulée Embaumement .

Nous invitons les initiés à venir avec leur tapis.

Possibilité de prêt de tapis.

Réservation conseillée au 05 62 42 37 37.

– 18 h 18 h 45 Rencontre artistique et scientifique autour de l’œuvre Embaumement

Un temps d’échange avec l’artiste plasticienne Lorène Roustin qui met la nature au cœur de sa création. Elle présentera son travail engagé depuis 2022 à travers son installation

Embaumement exposée au bois de Lourdes qui questionne notre regard sur la nature. Son regard sensible sur la prise en compte des transformations environnementales sera partagé avec un professionnel de l’environnement.

Report au dimanche 21 juin en cas d’intempéries.

Réservation conseillée au 05 62 42 37 37.

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au niveau des bassins LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Château Fort Musée Pyrénéen, in conjunction with the City of Lourdes’ Ecological Transition Department, is taking part for the first time in the Les Nuits des forêts festival, inviting you to take part in a free, eclectic program of environmental and artistic activities for young and old alike, to (re)discover the woodlands of Lourdes

of Lourdes.

Come and relax on a stroll led by a storyteller and musician, take a breather with a yoga session, and enjoy an artistic and scientific encounter on the environmental challenges of the forest.

Afternoon program:

– 4 pm 5:30 pm: Musical and storytelling stroll. Let Benjamin Bouyssou, musician and storyteller, guide you along the Castet-Bern trail. A moment suspended close to nature

discover this living forest environment and its legends.

For all ages. Please bring walking shoes. Walking time 40 minutes.

– 5 pm 6 pm: Yoga Nature. Discover the practice of energy yoga, gentle and progressive, accessible to all. A different way to immerse yourself in the natural environment

environment of the forest, while meeting and being inspired by Lorène Roustin?s art installation Embaumement .

Initiates are invited to bring their own rugs.

Carpets available on loan.

Reservations recommended on 05 62 42 37 37.

– 6 p.m. 6:45 p.m.: Artistic and scientific encounter around the work Embaumement

A time of exchange with visual artist Lorène Roustin, who puts nature at the heart of her work. She will present the work she has been engaged in since 2022 with her installation

Embalming , exhibited at Lourdes Wood, which questions our view of nature. Her sensitive view of environmental transformations will be shared with an environmental professional.

Postponed to Sunday June 21 in case of bad weather.

Reservations recommended on 05 62 42 37 37.

L’événement Les nuits des forêts Lourdes a été mis à jour le 2026-05-30 par OT de Lourdes|CDT65