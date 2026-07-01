Les nuits souterraines Soirée métal centre culturel yves furet La Souterraine
vendredi 27 novembre 2026 · centre culturel yves furet · La Souterraine
Informations pratiques
La Souterraine
Les nuits souterraines Soirée métal
centre culturel yves furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Shaârghot + Solitaris + Ghost Dance
Un univers dystopique à mi-chemin entre le Cyberpunk et le Post Apocalyptique. Plus qu’un groupe, un concept immersif.
Les concerts de Shaârghot se sont répandus tel une gangrène implacable à travers la France, l’Allemagne, la Suisse, la Belgique et les Pays Bas. La marque de fabrique ? Des shows ultra visuels mêlant pyrotechnie et mise en scène tant grotesque que macabre, le tout en costumes dignes de Mad Max et make up noir luisant. L’affiche sera partagée avec Solitaris et son Deathcore Progressif ainsi que Ghost pour un live Electro Dark
Concert exclusivement debout .
centre culturel yves furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr
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English : Les nuits souterraines Soirée métal
L’événement Les nuits souterraines Soirée métal La Souterraine a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Pays Sostranien
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