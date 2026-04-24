Les oiseaux, Bibliothèque Jardin public, Bordeaux

Les oiseaux Vendredi 8 mai, 10h00 Bibliothèque Jardin public Gironde

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T10:00:00+02:00 – 2026-05-08T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T10:00:00+02:00 – 2026-05-08T11:00:00+02:00

Quand on dit « oiseau » à un petit enfant, à quoi pense-t-il ? Sans doute au moineau, au pigeon ou à la perruche ; il cite rarement le canard ou la poule alors que la chauve-souris ou la libellule lui viennent quelquefois à l’esprit !

Pendant cette animation et avec des spécimens du Muséum de Bordeaux, les enfants vont répondre à la question « Qu’est-ce qu’un oiseau ? » et découvrir un échantillonnage de la grande diversité des oiseaux.

Les chants et les appels permettent aux oiseaux de communiquer entre eux. Les oiseaux utilisent leur bec pour attraper, saisir et transporter leur nourriture, pour eux ou pour leurs petits. Selon leur mode de vie, les oiseaux se servent de leurs pattes pour marcher, nager, se percher, atterrir, capturer des proies, ou encore saisir de la nourriture. Durant l’animation, les enfants seront amenés à découvrir ces caractéristiques qui définissent l’appartenance au groupe des Oiseaux, par l’utilisation de différents supports (jeux, spécimens, plumes, œufs, squelettes, …).

Des ateliers ludiques concluent l’animation : jeu de création d’oiseaux imaginaires, puzzles, lecture d’albums documentaire.

© Muséum de Bordeaux

Bibliothèque Jardin public Jardin public, place Bardineau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Fondaudège Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 81 38 91 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 81 38 91 »}] Bibliothèque publique spécialisée jeunesse Non accessible aux personnes à mobilité réduite (bibliothèque située au 1er étage, sans ascenseur)

Atelier scientifique animé par le personnel du Muséum de Bordeaux Science Nature

Visuel créé avec Canva