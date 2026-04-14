Les oiseaux de nos jardins, Parc de la Citadelle, Lille
Les oiseaux de nos jardins, Parc de la Citadelle, Lille samedi 25 avril 2026.
Les oiseaux de nos jardins Samedi 25 avril, 09h00 Parc de la Citadelle Nord
Gratuit. Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T10:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T10:30:00+02:00
Découvrons ensemble les oiseaux que nous pouvons observer ou entendre dans le parc lors d’une balade ornithologique matinale. Avec Lilotopia.
A partir de 6 ans.
Réservation : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3746
Inscription possible à partir du 1er du mois précédant l’animation.
Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle, 59800 Lille Lille 59130 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3746 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3746 »}]
Promenade matinale à la découverte des oiseaux
Camille Jan Baudens
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