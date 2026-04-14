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Les oiseaux de nos jardins, Parc de la Citadelle, Lille

Les oiseaux de nos jardins, Parc de la Citadelle, Lille

Les oiseaux de nos jardins, Parc de la Citadelle, Lille samedi 25 avril 2026.

Lieu : Parc de la Citadelle

Adresse : Parc de la Citadelle, 59800 Lille

Ville : 59130 Lille

Département : Nord

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Gratuit. Sur inscription.

Les oiseaux de nos jardins Samedi 25 avril, 09h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T10:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T10:30:00+02:00

Découvrons ensemble les oiseaux que nous pouvons observer ou entendre dans le parc lors d’une balade ornithologique matinale. Avec Lilotopia.

A partir de 6 ans.
Réservation : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3746
Inscription possible à partir du 1er du mois précédant l’animation.

Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle, 59800 Lille Lille 59130 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3746 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3746 »}]
Promenade matinale à la découverte des oiseaux

Camille Jan Baudens

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