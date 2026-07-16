Les ombres captives, Centre d’art contemporain de Grand Châtellerault, Châtellerault

Informations pratiques

Les ombres captives Vendredi 23 avril 2027, 18h00 Centre d’art contemporain de Grand Châtellerault Vienne

gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-23T18:00:00+02:00 – 2027-04-23T20:30:00+02:00

Fin : 2027-04-23T18:00:00+02:00 – 2027-04-23T20:30:00+02:00

Vernissage de l’exposition « Les ombres captives »

Centre d’art contemporain de Grand Châtellerault 12, rue de la Taupanne, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Châteauneuf Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549930312 http://http//www.grand-chatellerault.fr Le centre d’art contemporain, école d’art et artothèque de Châtellerault programme des expositions dans ses locaux et hors-les-murs à raison de 6 expositions par an en moyenne. Deux salles d’exposition (100m²) sont régulièrement investies dans le centre d’art situé au sein de l’école, mais aussi deux autres salles au sein de la Maison Descartes (Maison d’enfance de René Descartes, classée Monument Historique). Le 208, espace industriel de 450m² situé sur le site de l’ancienne manufacture est aussi un lieu d’exposition régulier. Un accueil du public est organisé par le service médiation qui propose également des ateliers, des conférences et des stages. Il gère une collection de 1600 œuvres (conservation et prêt). Son école d’arts plastiques accueille 400 élèves annuellement et propose des cours dans les domaines suivants : gravure, sérigraphie, photographie, dessin, peinture, sculpture-volume, art textile. Ses ateliers d’estampes, très bien équipés, permettent d’accueillir des artistes en production (environ 5 à 6 projets annuels). Des stages et des workshops sont également proposés et ouverts aux publics extérieurs. Des résidences sont proposées sur invitation avec la possibilité de réaliser des estampes (gravure, sérigraphie…) ou de produire d’autres types de réalisation au sein des ateliers. Un hébergement est possible sous condition. Centre ville. Présence de parkings municipaux proches.

Vernissage de l’exposition « Les ombres captives »

Anonyme (États-Unis), Photogramme d’une main, vers 1890-1900 (Collection Daniel Clauzier)