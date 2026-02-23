Les ouvriers du livre à l’Imprimerie nationale de 1793 à 1830 Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN) Paris

Si l’imprimerie nationale est un rouage indispensable de la diffusion de l’information officielle et l’instrument d’une propagande à la gloire de la Nation et de ses gouvernements, elle est aussi un atelier, espace clos, où travaillent quotidiennement plusieurs centaines d’ouvriers.

L’État employeur y est responsable de la mise en œuvre d’une organisation du travail guidée par des impératifs de célérité, d’efficacité et de sûreté de la diffusion de l’information exécutive ; il doit également composer avec ses fragilités financières qui ne cessent de mettre en péril le bon fonctionnement de l’établissement tout au long de la période.

Travailler pour l’État transforme également les représentations, revendications et constructions de l’identité professionnelle des travailleurs. Dans un monde du livre bousculé par la Révolution et l’évolution des structures de régulation du métier, les ouvriers de l’imprimerie nationale ont immédiatement conscience de l’importance de leur rôle stratégique pour l’État.

Entre la persistance et l’attachement à un mode de production artisanal propre à « l’Ancien Régime typographique » et l’appropriation d’un discours politique révolutionnaire, les travailleurs de l’imprimerie nationale s’affirment progressivement – dans le cadre de luttes salariales, de négociation ou d’affrontement avec l’État – comme des acteurs de premier plan du Paris ouvrier dans les premières décennies XIXe siècle.

La conférencière

Juliette Milleron est docteure en Histoire moderne (Université Paris 1 – IDHE.S), responsable éditoriale – EHNE/Sorbonne Université . Pensionnaire de la bibliothèque et villa Marmottan en 2024-2025, elle a soutenu sa thèse, intitulée « L’imprimerie nationale au travail 1793-1830 » en décembre 2024 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Dans le cades du cycle de conférences sur l’histoire de l’imprimerie en France, cette conférence sera l’occasion de réinscrire l’imprimerie nationale dans les processus politiques de son temps et d’envisager cet établissement national comme un espace professionnel qui témoigne des grandes transformations de l’organisation du travail au tournant du XIXe siècle.

Le jeudi 16 avril 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public adultes.

Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN) 11 rue des Quatre-Fils 75003 Paris



