Tudo Bem? – Paris Soly Paris

Tu as envoyé un message à toute ta liste d’amis…

mais personne n’est dispo pour boire un verre après le travail avec toi.

Pas de problème !

À Tudo bem?, on a tout ce qu’il faut —

y compris de nouveaux amis pour toi !

Parce que c’est justement pour ça que cette fête existe :

créer un espace chaleureux, solaire, où tu peux arriver seul(e)…

et repartir léger, souriant(e), entouré(e).

Tudo bem?, c’est quoi ?

Une soirée afterwork tropicale, élégante et décontractée,

où l’on vient pour se sentir bien, rencontrer du monde, danser, respirer.

La musique ?

Des sons tropicaux et électroniques : organic house, afro house, latin house…

Avec @asturia.music aux platines et un DJ-producteur invité à chaque édition.

Une ambiance qui te transporte directement à la plage.

Dans cette édition, nous avons l’honneur d’accueillir JP Lantieri. Producteur de progressive house et de techno mélodique, ses morceaux ont été joués par de grands noms tels que Paul van Dyk, David Guetta et Hardwell. C’est une occasion unique de le voir se produire sur scène et de faire connaissance avec l’artiste.

https://soundcloud.com/jplantieri

Et le système d’autocollants ?

À l’entrée, tu choisis ton mood :

Tudo bem ? → ouvert(e) aux échanges et aux rencontres

Laissez-moi danser → ici pour la musique, sans obligation de parler

Simple, doux et respectueux.

Timide ?

Notre équipe sera là pour t’accueillir et te présenter aux bonnes personnes.

Tu ne restes jamais seul(e) à Tudo bem?.

Soly, 52, Rue Saint-Sébastien, 75011, Paris, France

Un tout nouveau bar de luxe à Paris, idéal pour l’ambiance de la soirée.

16 avril 2026

18h à 22h30

Prennez vite votre place, uniquement les premiers 50 billets sont gratuits!

Tudo Bem? – l’afterwork électro plage qui réinvente le networking amicale à Paris

Le jeudi 16 avril 2026

de 18h00 à 22h30

gratuit sous condition

Prennez vite votre place, uniquement les premiers 50 billets sont gratuits!

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T18:00:00+02:00_2026-04-16T22:30:00+02:00

Soly 52, Rue Saint-Sébastien 75011 Paris

https://instagram.com/tudobem_paris



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