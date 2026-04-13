Les palais de Marrakech et de Fontainebleau au XVIIIe siècle, Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau
Les palais de Marrakech et de Fontainebleau au XVIIIe siècle, Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
Les palais de Marrakech et de Fontainebleau au XVIIIe siècle Dimanche 7 juin, 12h00 Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00
A Fontainebleau, parler du Maroc évoque le rachat des captifs conduit par les Trinitaires : du XIII au XIXe siècle, ils ont eu dans l’enceinte même du château un couvent. Si celui-ci a disparu à la Révolution, leur grande chapelle est conservée, dans l’aile qui se développe à gauche de l’escalier en fer-à-cheval. Jusqu’à aujourd’hui, à part un chirurgien britannique à la toute fin du XVIIIe siècle, personne ou presque ne s’est préoccupé que le royaume était doté d’institutions dont le fonctionnement était à l’époque moderne proche de celui des cours occidentales (plus difficile à admettre que de dépasser le préjugé que : « les barbaresques font des captifs »). En partant de cette publication oubliée de William Lemprière et en explorant les sociétés de cour de part et d’autre de la Méditerrannée, il a semblé intéressant, en parcourant les palais labyrinthiques de Marrakech et Fontainebleau, de les comparer.
Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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« Le Sultan et son Escorte », cl. P. Grebert, vers 1910 © Maison de la photographie de Marrakech
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