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AGENDA · Lizant

Les Parenthèses Civraisiennes Lizant

dimanche 2 août 2026 · Lizant

Les Parenthèses Civraisiennes Lizant

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Eglise
Ville
86400 Lizant
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Lizant

Les Parenthèses Civraisiennes

Eglise Lizant Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Sur réservation.   .

Eglise Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49 

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English : Les Parenthèses Civraisiennes

L’événement Les Parenthèses Civraisiennes Lizant a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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