AGENDA · Lizant
Les Parenthèses Civraisiennes Lizant
dimanche 2 août 2026 · Lizant
Informations pratiques
Lizant
Les Parenthèses Civraisiennes
Eglise Lizant Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Sur réservation. .
Eglise Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49
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English : Les Parenthèses Civraisiennes
L’événement Les Parenthèses Civraisiennes Lizant a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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