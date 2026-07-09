Informations pratiques

Lizant

Les Parenthèses Civraisiennes

Eglise Lizant Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Sur réservation. .

Eglise Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49

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English : Les Parenthèses Civraisiennes

L’événement Les Parenthèses Civraisiennes Lizant a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou