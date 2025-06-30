ALAN STIVELL – SALLE CAP CAVAL – PENMARC’H Penmarch

ALAN STIVELL – SALLE CAP CAVAL – PENMARC’H Penmarch vendredi 19 décembre 2025.

ALAN STIVELL Début : 2025-12-19 à 20:30. Tarif : – euros.

ARSENAL PRODUCTIONS PRÉSENTE : ALAN STIVELLA l’âge de dix ans, Alan Stivell faisait résonner dans la cathédrale de Vannes la Telenn Gentañ, première harpe celtique de la Bretagne des temps modernes. Soixante-dix ans après, il repart sur la route des églises et des cathédrales de Bretagne et d’Europe, pour présenter un projet unique : un concert qui revisite son œuvre dans un format intimiste, “Cœur et Âme – Kalon hag Ene”.Titres fondateurs et morceaux rares seront mis à l’honneur dans une formule spécifiquement adaptée à ce retour aux sources : son chant et sa dernière harpe – conçue par l’artiste lui-même, offrant la pureté cristalline autant que les possibilités de l’électronique, accompagné par Tangui Miossec, claviériste hors pair.Retrouvez Alan Stivell avec “Cœur & Âme, KAlon hag Ene” à Penmarc’h le 19 décembre 2025.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE CAP CAVAL – PENMARC’H AVENUE DE SKIBBEREEN 29760 Penmarch 29