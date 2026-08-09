Les Parents viennent de mars et les enfants du Macdo Auxerrexpo Auxerre
samedi 28 novembre 2026 · Auxerrexpo · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Les Parents viennent de mars et les enfants du Macdo
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne
Tarif : 29 – 29 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28 22:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Après la version Chez Papa de ce gros succès de l’humour, si on retrouvait les mêmes enfants du point de vue de leur mère pour rire en famille ?
L’autre volet du gros succès familial, un effet miroir déformant après Papa, place à Maman !
Un véritable phénomène de société qui rassemble au théâtre toute la famille, de 10 à 99 ans la comédie qui réconcilie tout le monde !
Bien sûr, on adore nos enfants. Mais, parfois…
Bien sûr, on adore nos parents. Mais, parfois…
Une illustration drôle et tendre de ces rapports universels à travers les tableaux de vie quepartagent une mère et ses enfants, fille et garçon.
En place pour une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien placée bébé, enfance, adolescence… À tout âge ses joies et ses galères ! .
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Parents viennent de mars et les enfants du Macdo
L’événement Les Parents viennent de mars et les enfants du Macdo Auxerre a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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