Les Pavillons de Bercy, lieu de mémoire vivante de la culture foraine., Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains, Paris

Informations pratiques

Les Pavillons de Bercy, lieu de mémoire vivante de la culture foraine. Samedi 19 septembre, 11h30 Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Paris

Conférence à partir de 12 ans. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Depuis 30 ans, les Pavillons de Bercy mettent en scène des objets du monde de la fête et du spectacle, et en particulier de la fête foraine. Mais comment conserve-t-on une culture immatérielle, dont la transmission est principalement orale ?

Au travers cette visite-conférence, découvrez les différentes facettes de cette mission particulière du musée, des premiers objets mis en lumière par Jean Paul Favand, à sa participation dans la reconnaissance par l’UNESCO de la Culture foraine au Patrimoine Culturel Immatériel.

Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 53 avenue des Terroirs-de-France 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France 01 43 40 16 22 http://www.arts-forains.com https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-des-Arts-Forains-122972261064430/timeline/;https://twitter.com/museeartforain [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jep-2026-conference-lieu-de-memoire-vivante-de-la-culture-foraine »}] Les Pavillons de Bercy, installés dans des chais à vin datant de la fin du XIXe siècle et inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, servent d’écrin au Musée des Arts Forains, les Salons Vénitiens, le Théâtre du Merveilleux. Ces espaces à caractère artistique, culturel et muséographique sont des lieux de spectacle où les visiteurs sont les acteurs de ce patrimoine vivant. Ils encadrent une rue-jardin, unique à Paris, où 25m² de pavés en moins ont donné naissance à 1200m² de végétation. Cachée habituellement des regards, vous y découvrirez un patrimoine naturel étonnant, à la fois végétal et minéral. M14 Cour Saint-Emilion

Visite-conférence

© Pavillons de Bercy