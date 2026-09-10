Les paysages de Veynes d’après le cadastre napoléonien, Pôle culturel, Veynes

Informations pratiques

Les paysages de Veynes d’après le cadastre napoléonien Samedi 19 septembre, 18h00 Pôle culturel Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Le cadastre napoléonnien permet de remonter le temps juqu’en en 1819 et de retrouver le paysage d’alors: cultures, emprise forestière, villages ou maisons aujourd’hui abandonnés, chemins et sentiers Le travail de Christian Devleiger reconstitue dans son détail ce qu’était le paysage de la commune mais restitue également tous les toponymes, dont beaucoup ont aujourd’hui disparu.

On s’étonnera par exemple de l’étendue de la vigne. Combien de parcelles aujourd’hui en friche étaient alors des labours exploités! Cette reconstitution est un retour dans le passé, avec ses surprises.

Pôle culturel Quai des Arts 2, rue des Martyrs 05400 Veynes Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.92.51.76.07 http://www.seha.fr Pôle culturel Veynois Quai des arts Cinéma, conférences. Accès en voiture, parkings dans la ville, accès handicapés

Le cadastre napoléonnien permet de remonter le temps juqu’en en 1819 et de retrouver le paysage d’alors: cultures, emprise forestière, villages ou maisons aujourd’hui abandonnés, chemins et sentiers …

©Christian Devleiger