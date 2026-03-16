Les petites mains de la mode. Plongée au coeur des maisons de couture parisiennes, 1880-1945 Bibliothèque Goutte d’Or Paris

Jeanne Lanvin, Madeleine

Vionnet, Gabrielle Chanel, Elsa Schiaparelli, Sonia Rykiel, Nina Ricci…

Nombreuses ont été (et sont encore) les femmes dans l’industrie de la mode

depuis la naissance de la couture-sur-mesure à la fin du XIXe siècle. Si

l’Histoire n’a retenu que les « grands » noms de Chanel, Lanvin, Schiaparelli,

d’autres femmes ont œuvré dans l’ombre de celles-ci : les petites mains

appelées aussi les midinettes. Moins médiatiques, ce sont pourtant elles qui

font vivre la couture. Au croisement de l’histoire sociale, économique et

culturelle, cette conférence dressera un portrait croisé de ces femmes dans la

couture.

Avec Sophie Kurdjian, historienne, chercheur associée, commissaire d’exposition.

Les petites mains de la mode. Plongée au coeur des maisons de couture parisiennes, 1880-1945

Le jeudi 21 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

sur inscription auprès des bibliothécaires

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T21:00:00+02:00

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

+33153092610



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Goutte d’Or et trouvez le meilleur itinéraire

