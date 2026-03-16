Les petites mains de la mode. Plongée au coeur des maisons de couture parisiennes, 1880-1945 Bibliothèque Goutte d’Or Paris
Les petites mains de la mode. Plongée au coeur des maisons de couture parisiennes, 1880-1945 Bibliothèque Goutte d’Or Paris jeudi 21 mai 2026.
Jeanne Lanvin, Madeleine
Vionnet, Gabrielle Chanel, Elsa Schiaparelli, Sonia Rykiel, Nina Ricci…
Nombreuses ont été (et sont encore) les femmes dans l’industrie de la mode
depuis la naissance de la couture-sur-mesure à la fin du XIXe siècle. Si
l’Histoire n’a retenu que les « grands » noms de Chanel, Lanvin, Schiaparelli,
d’autres femmes ont œuvré dans l’ombre de celles-ci : les petites mains
appelées aussi les midinettes. Moins médiatiques, ce sont pourtant elles qui
font vivre la couture. Au croisement de l’histoire sociale, économique et
culturelle, cette conférence dressera un portrait croisé de ces femmes dans la
couture.
Avec Sophie Kurdjian, historienne, chercheur associée, commissaire d’exposition.
Les petites mains de la mode. Plongée au coeur des maisons de couture parisiennes, 1880-1945
Le jeudi 21 mai 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
sur inscription auprès des bibliothécaires
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-22T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T21:00:00+02:00
Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris
+33153092610
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