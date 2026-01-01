Les Petites Zoreilles Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Les Petites Zoreilles

Médiathèque départementale Diois-Vercors

Début : 2026-01-14 10:00:00

fin : 2026-01-14

2026-01-14 2026-02-11

Des histoires racontées par les bibliothécaires pour les enfants jusqu’à 5 ans et leurs parents.

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

English :

Stories told by librarians for children up to 5 and their parents.

