Les Petites Zoreilles Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
Les Petites Zoreilles Médiathèque départementale Diois-Vercors Die mercredi 14 janvier 2026.
Les Petites Zoreilles
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 10:00:00
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14 2026-02-11
Des histoires racontées par les bibliothécaires pour les enfants jusqu’à 5 ans et leurs parents.
.
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stories told by librarians for children up to 5 and their parents.
L’événement Les Petites Zoreilles Die a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme du Pays Diois