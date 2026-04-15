Les petits labos du Musée « Défie la gravitation ! » / Médiathèque de Faubourg de Béthune Mercredi 22 avril, 15h00 médiathèque Faubourg de Béthune (remplacée par la maison du projet) Nord

Sur réservation (auprès de la bibliothèque : 03 20 30 42 00 / bm-lille.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Découvre le phénomène de gravitation, son origine et ses conséquences au quotidien à travers un atelier scientifique concocté par le Musée d’histoire naturelle ! Après quelques expériences, fabrique un équilibriste qui défie la gravitation !

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Les petits labos du Musée / Défie la gravitation !

Mercredi 22 avril, de 15h à 16h30

Atelier duo Adulte / Enfant de 7 à 12 ans

Gratuit, sur réservation (auprès de la bibliothèque : 03 20 30 42 00 / bm-lille.fr)

médiathèque Faubourg de Béthune (remplacée par la maison du projet) 84-86 boulevard de Metz 59000 Lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France 03.20.30.42.00 https://bm-lille.fr/default/faubourg-de-bethune.aspx?_lg=fr-FR [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 30 42 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}] rez-de-chaussée de la Maison du Projet

Atelier à la médiathèque de Faubourg de Béthune