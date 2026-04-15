Les petits labos du Musée « Les cristaux » / à la Pouponnière Jeudi 23 avril, 15h00 La Pouponnière Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:30:00+02:00

Les cristaux se forment en fonction des conditions de leur environnement. Après les avoir observés et manipulés, expérimente comme un.e petit.e chimiste et réalise tes propres cristaux !

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Les petits labos du Musée / Les cristaux

Jeudi 23 avril, de 15h à 16h30

Atelier duo Adulte / Enfant de 7 ans à 12 ans

La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-petits-labos-du-musee-les-cristaux?_gl=1*wv098c*_gcl_au*MTA3MjM0Nzk2OS4xNzY5NzY0NDM0LjE1MzE3NDQzMTcuMTc3MzA0NzQ2My4xNzczMDQ3NDYz*_ga*MTI1NjM5NzY5LjE3NTEyNzIxOTY.*_ga_39H9VBFX7G*czE3NzMwNjAwMjQkbzIzJGcxJHQxNzczMDYxMTQ5JGo0MiRsMCRoMTA3MDQwMzUzNQ.. »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière.

Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Atelier à la Pouponnière