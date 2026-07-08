Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Les petits orpailleurs

6 Rue Jourdan Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Les petits orpailleurs seront initiés à la recherche d’or en rivière par Philippe, chercheur d’or professionnel. .

6 Rue Jourdan Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com

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English : Les petits orpailleurs

L’événement Les petits orpailleurs Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pays de Saint-Yrieix