Compiègne

Les pieds dans le plat

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-27

Auteur Edouard Mutez

Genre Comédie

Une comédie sous haute pression qui fait voler en éclat les stéréotypes !

Depuis quelque temps, Suzy a adopté le mode de vie des tradwives. Inspirées par les années 1950, ces femmes choisissent de se consacrer pleinement à leur foyer. Cuisine, ménage et talons hauts rythment désormais le quotidien de Suzy pour le plus grand bonheur de son mari, Mickaël.

Chaque soir, il retrouve un foyer soigneusement entretenu et peut profiter pleinement d’une femme qui lui obéit au doigt et à l’œil et le comble de petites attentions. Mais si Mickaël semble y trouver son équilibre, Suzy est à un coup d’éponge de la dépression nerveuse !

C’est dans cette cocotte-minute que débarque Dani, la petite sœur de Suzy, bien décidée à jouer les incrustes. Mais pas sûr que cette baroudeuse libre et indépendante permette de faire baisser la température.

Prenez un couple traditionnel, ajoutez-y une belle sœur au caractère bien trempé et laissez mijoter !

Auteur Edouard Mutez

Genre Comédie

Une comédie sous haute pression qui fait voler en éclat les stéréotypes !

Depuis quelque temps, Suzy a adopté le mode de vie des tradwives. Inspirées par les années 1950, ces femmes choisissent de se consacrer pleinement à leur foyer. Cuisine, ménage et talons hauts rythment désormais le quotidien de Suzy pour le plus grand bonheur de son mari, Mickaël.

Chaque soir, il retrouve un foyer soigneusement entretenu et peut profiter pleinement d’une femme qui lui obéit au doigt et à l’œil et le comble de petites attentions. Mais si Mickaël semble y trouver son équilibre, Suzy est à un coup d’éponge de la dépression nerveuse !

C’est dans cette cocotte-minute que débarque Dani, la petite sœur de Suzy, bien décidée à jouer les incrustes. Mais pas sûr que cette baroudeuse libre et indépendante permette de faire baisser la température.

Prenez un couple traditionnel, ajoutez-y une belle sœur au caractère bien trempé et laissez mijoter ! .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

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English :

Author: Edouard Mutez

Genre: Comedy

A high-octane comedy that shatters stereotypes!

For some time now, Suzy has embraced the tradwife lifestyle. Inspired by the 1950s, these women choose to devote themselves entirely to their homes. Cooking, housework, and high heels now set the pace of Suzy’s daily life, much to the delight of her husband, Mickaël.

Every evening, he comes home to a meticulously maintained house and can fully enjoy a wife who obeys his every command and showers him with little gestures of affection. But while Micka%EBl seems to have found his balance, Suzy is on the verge of a nervous breakdown!

It is into this pressure cooker that Dani, Suzy’s younger sister, arrives, determined to crash the party. But don’t count on this free-spirited, independent adventurer to cool things down.

Take a traditional couple, add a strong-willed sister-in-law, and let it simmer!

L’événement Les pieds dans le plat Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme