Les pieds dans l’eau, Pont mal placé _ Skatepark, Nevers

Informations pratiques

Les pieds dans l’eau Mercredi 15 juillet, 18h00 Pont mal placé _ Skatepark Nièvre

Gratuit sur inscription _ Tout public _ Rendez-vous au « pont mal placé » (skatepark)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T18:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-15T18:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:30:00+02:00

Venez marcher avec nous pour découvrir les chemins des eaux au sein de Nevers.

Pont mal placé _ Skatepark Bd Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Visite guidée du « pont mal placé » (skatepark) à la Croix Joyeuse _ Venez marcher avec nous pour découvrir les chemins des eaux au sein de Nevers.

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