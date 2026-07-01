UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nevers

Les pieds dans l’eau, Pont mal placé _ Skatepark, Nevers

mercredi 15 juillet 2026 · Pont mal placé _ Skatepark · Nevers

Les pieds dans l’eau, Pont mal placé _ Skatepark, Nevers

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Pont mal placé _ Skatepark
Adresse
Bd Pierre de Coubertin, 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit sur inscription _ Tout public _ Rendez-vous au "pont mal placé" (skatepark)

Les pieds dans l’eau Mercredi 15 juillet, 18h00 Pont mal placé _ Skatepark Nièvre

Gratuit sur inscription _ Tout public _ Rendez-vous au « pont mal placé » (skatepark)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T18:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-15T18:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:30:00+02:00

Venez marcher avec nous pour découvrir les chemins des eaux au sein de Nevers.

Pont mal placé _ Skatepark Bd Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Visite guidée du « pont mal placé » (skatepark) à la Croix Joyeuse _ Venez marcher avec nous pour découvrir les chemins des eaux au sein de Nevers.

Ville de Nevers

À voir aussi à Nevers (Nièvre)